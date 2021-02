La Chronique des Bridgerton saison 2 : ce qu'il faut savoir sur Kate, la prétendante d'Anthony

Énorme succès sur Netflix depuis son lancement le 25 décembre dernier, La Chronique des Bridgerton a, sans surprise, été renouvelée pour une saison 2. Il faut dire que la saga littéraire dont est inspirée la série compte 8 livres ce qui pourrait donner 8 saisons en tout. L'histoire de Daphné (Phoebe Dynevor) et du Duc de Hastings (Regé-Jean Page) a passionné les téléspectateurs et ça devrait être pareil avec Anthony (Jonathan Bailey) et Kate, qui sera jouée par Simone Ashley.

Qui est Kate ?

Kate Sheffield - qui sera renommée Kate Sharma pour la série puisque le personnage aura des origines indiennes - est le futur "love-interest" d'Anthony Bridgerton. Dans le roman, Kate est âgée de 21 ans quand elle fait ses débuts dans la société. Un âge assez tardif. En réalité, si elle a attendu si longtemps, c'est car elle est issue d'une famille modeste et qu'elle et sa famille ont dû économiser pour avoir les moyens de participer à la saison mondaine puisqu'ils ne vivent pas à Londres. Kate n'est d'ailleurs pas la seule à chercher un mari puisqu'elle entre dans la société en compagnie de sa demi-soeur, Edwina (on ne sait toujours pas quelle actrice sera choisie pour le rôle), qui a 17 ans. La mère et le père de Kate sont morts tous les deux et elle a été élevée par sa belle-mère, Mary. Kate possède aussi un adorable corgi, Newton, qu'on voit bien devenir la star du web s'il est inclus à la série.

Kate est une jeune femme réfléchie et qui n'a pas du tout sa langue dans sa poche. Mais elle est aussi dévouée à sa famille et veut le meilleur pour sa jeune soeur, un côté protecteur qu'elle partage avec Anthony Bridgerton. Dans le roman de Julia Quinn, qui est raconté à la fois du point de vue de Kate et de celui d'Anthony, on découvre qu'Edwina est considérée comme la vraie beauté de la famille. Kate a donc presque déjà baissé les bras à l'idée de se marier, préférant que sa soeur fasse un beau mariage, quitte à sacrifier son bonheur personnel.

Comment Kate et Anthony vont-ils se rencontrer ?

A la fin de la saison 1 de La Chronique des Bridgerton (et du 1er livre), Anthony décidait de se poser et de se marier, mais pas par amour. L'aîné des Bridgerton va donc mettre son plan à exécution pour la saison 1814 : trouver une femme belle mais de laquelle il ne pourra pas tomber amoureux. Il va donc jeter son dévolu sur Edwina, "l'incomparable" de la saison. C'était sans compter sur Kate. Car, à Londres, des rumeurs sur le passé d'Anthony circulent et, grâce à Lady Whistledown, tout le monde sait qu'il a vécu des aventures avec des femmes. Ce côté libertin est loin de plaire à Kate qui va lui mettre des bâtons dans les roues. D'autant plus qu'Edwina veut absolument l'approbation de sa soeur pour choisir son époux. Un jeu du chat et de la souris va donc s'engager entre Anthony et Kate, et (presque) tous les coups seront permis.

Pourquoi vous allez adorer Kate

Si la série colle au roman, Kate devrait enchanter les téléspectateurs. D'abord car elle n'hésite pas à remettre Anthony à sa place et, puisque l'aîné des Bridgerton est loin d'être le plus apprécié (Jonathan Bailey a d'ailleurs défendu son personnage lors d'une interview), ça ne peut que nous faire plaisir ! Kate n'est donc pas du genre à se laisser marcher sur les pieds et c'est plutôt appréciable de découvrir un Anthony différent et parfois complètement déstabilisé. Ce qu'on a aimé dans l'histoire des deux personnages dans le roman, ce sont aussi les nombreuses tensions qui cachent (on s'en doute un peu) des sentiments plus profonds. Autre bon point : Kate est beaucoup moins naïve que Daphné, et ça plaisir à lire (et on espère à voir).

Le 2e roman de la saga des Bridgerton, intitulé Anthony, est disponible aux éditions J'ai Lu (les deux premiers tomes sont réunis en un livre) si vous n'avez pas envie d'attendre des mois pour savoir ce qui vous attend dans la saison 2 de la série.