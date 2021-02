La Chronique des Bridgerton : Jonathan Bailey défend Anthony

Dans La Chronique des Bridgerton, les téléspectateurs sont tombés sous le charme de Regé-Jean Page alias Simon Basset, le duc de Hastings. C'était un peu moins le cas pour Anthony Bridgerton. Dans la saison 1, le personnage a énervé pas mal d'internautes à cause de son attitude envers Daphné (comme le fait de vouloir la marier à Nigel Berbrooke) ou bien par sa relation avec Siena (Sabrina Bartlett). Des réactions qui ont un peu étonné Jonathan Bailey, que vous pouvez aussi retrouver dans les séries Crashing et Broadchurch.

Jonathan Bailey surpris par la réaction des téléspectateurs

Dans une interview donnée à Entertainment Weekly, Jonathan Bailey a teasé la date de sortie de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, dont le tournage débutera au printemps et a fait quelques confidences sur le personnage de Kate Sheffield. Mais l'acteur a aussi réagi suite aux nombreuses critiques sur son personnage dans la série produite par Shonda Rhimes. "Quand certains de mes amis ont regardé la série, ils m'ont dit 'Mon Dieu, il est vraiment détestable et horrible' et ça m'a un peu surpris" a-t-il confié. "Bien sûr qu'il l'est. La meilleure façon de jouer des personnages ce n'est pas de commenter ou de les juger (...) De par mon expérience à l'avoir joué, j'ai vraiment compris ses choix" ajoute l'acteur qui va plus dans les détails concernant sa relation avec Siena. "Le fait qu'il ait le coeur brisé est très important car l'amour peut venir du désespoir parfois. Pas toujours mais je pense que beaucoup de gens ont vécu cela".

"Il a fait de son mieux"

Pour Jonathan Bailey, le personnage n'était tout simplement pas prêt pour une relation. "Il ne peut pas s'occuper de lui-même alors encore moins d'une femme. Il a fait de son mieux pour bien faire pour tout le monde (...) Anthony représente vraiment quelque chose de particulier (...) Pour moi, il y avait une vraie opportunité de monter autre chose qu'un simple commentaire sur la masculinité. Montrer le désespoir et l'amour et à quel point la frontière est mince entre les deux" ajoute-t-il.

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton permettra d'ailleurs de creuser plus en profondeur le personnage, ses angoisses et son passé. Si vous n'avez pas envie d'attendre, les tomes 1 et 2 de la saga de Julia Quinn sont disponibles en un seul livre aux éditions J'ai lu.