Regé-Jean Page, Phoebe Dynevor... les séries des acteurs avant La Chronique des Bridgerton

Les stars de La Chronique des Bridgerton reprendront bientôt leurs rôles dans la saison 2 de la série qui sera consacrée à la vie amoureuse d'Anthony. Le tournage débutera au printemps pour une sortie, on l'espère, d'ici la fin 2021. En attendant les nouveaux épisodes, PRBK vous a conseillé des séries à voir si vous avez aimé La Chronique des Bridgerton. Si vous avez plutôt envie de voir les acteurs sous un autre jour, voici les programmes à ne pas manquer.

Regé-Jean Page (Simon)

For the People

Le pitch : A New York, de jeunes avocats sont confrontés à la réalité de leur nouveau métier et doivent gérer des affaires plus compliquées les unes que les autres.

Au casting : Britt Robertson, Ben Shenkman, Hope Davis, Jasmin Savoy Brown et Ben Rappaport.

Nombre de saisons : 2 (20 épisodes)

Son rôle : Leonard Knox, un jeune procureur de district.

Où la voir : Elle a été diffusée en France sur Canal+ mais n'est pas dispo sur les plateformes.