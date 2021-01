La Chronique des Bridgerton : 6 séries à voir si tu as kiffé les aventures de Daphne et Simon

La saison 1 de La Chronique des Bridgerton est disponible depuis le 25 décembre sur Netflix et continue de cartonner. Bonne nouvelle : une saison 2 serait bien en préparation même si la plateforme n'a pas encore officialisé l'info. Pour découvrir les épisodes, il faudra cependant patienter un long moment. Si tu as adoré la série avec Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page, voici 6 autres qui pourraient combler le vide.

Bienvenue à Sanditon

Si La Chronique des Bridgerton t'a mis dans l'ambiance romantique avec costumes d'époques, on te conseille Bienvenue à Sanditon (diffusée cet automne sur Chérie 25) qui devrait aussi plaire à tous les fans de Jane Austen. Normal car la série est en fait l'adaptation du roman Sanditon, jamais achevé par l'auteure. On y suit Charlotte Heywood, une jeune femme d'une famille pauvre qui va débarquer dans la ville de Sanditon sur l'invitation de Tom Parker et de son épouse. Elle va aussi faire la connaissance de Sydney, un homme froid et sauvage. Et évidemment, un rapprochement va avoir lieu entre eux. Si tu ne retrouveras pas de scènes de sexe dans Bienvenue à Sanditon (oui, on sait, c'est décevant...), tu pourras au moins revoir Theo James, la star masculine de la saga Divergente puisqu'il incarne Sydney Parker. Il n'est d'ailleurs pas toujours très habillé... Quant à Charlotte, elle est interprétée par Rose Williams qu'on avait déjà vu dans Reign (dont on te reparle un peu plus bas).

Où la voir : en achat sur CanalVOD.