The Crown saison 5 : la remplaçante d'Helena Bonham Carter dans le rôle de Margaret dévoilée

A l'origine prévue pour durer six saisons, The Crown n'en aura finalement que cinq. En janvier dernier, le créateur et showrunner Peter Morgan annonçait que la série prendrait fin un peu plus tôt que prévu et, par la même occasion, dévoilait le nom de la nouvelle Elizabeth II. Après Claire Foy et Olivia Colman, c'est Imelda Staunton (Dolores Ombrage dans la saga Harry Potter) qui reprendra le rôle pour l'ultime saison. Et ce ne sera évidemment pas le seul personnage à changer de visage.

La nouvelle Margaret est...

Alors que la saison 5 de The Crown se prépare (les acteurs ont eu le temps de boucler la saison 4 avant la pandémie de Coronavirus), Netflix a officiellement annoncé le nom de l'actrice qui incarnera la Princesse Margaret dans l'ultime saison : Lesley Manville. Agée de 64 ans, elle a joué dans de nombreux films et séries au film de sa carrière et a été nommée à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, sorti en 2017. Elle succède donc à Vanessa Kirby et Helena Bonham Carter.