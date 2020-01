The Crown : la saison 5 sera la dernière, une star de Harry Potter pour remplacer Olivia Colman

Multi-récompensée aux Golden Globes et aux Emmy Awards, The Crown a désormais une date de fin. A l'origine, le créateur du show avait imaginé une série sur six saisons avec un changement d'actrice tous les deux ans afin de coller au vieillissement du personnage principal, la Reine Elizabeth II. Mais il semble finalement avoir changé d'avis.

La fin de The Crown annoncée

Ce vendredi 31 janvier, Netflix et Peter Morgan ont annoncé que la saison 5 de The Crown, actuellement en pré-production, serait la dernière de la série. "Maintenant que nous avons commencé à travailler sur les histoires de la saison 5, il me semble clair que c'est le moment parfait pour arrêter" a fait savoir le créateur du show. On ne sait pas exactement quelle date a été choisie pour mettre fin à la série. Verra-t-on Kate Middleton, Meghan Markle ou le Brexit ? Rien n'est moins sûr...

Découvrez qui va jouer la Reine Elizabeth pour l'ultime saison

Pour sa cinquième et dernière saison, The Crown a recruté une nouvelle actrice pour jouer Elizabeth II. C'est Imelda Staunton qui incarnera la version âgée de la souveraine. Âgée de 64 ans, l'actrice a tourné dans de nombreux films mais on se souvient surtout d'elle pour sa participation à la saga Harry Potter où elle jouait le rôle de Dolores Ombrage. Des rumeurs sur sa participation à la série avaient circulé en novembre dernier.