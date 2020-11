The Crown saison 4 : les acteurs ressemblent-ils vraiment aux membres de la famille royale ?

La série la plus royale de Netflix est de retour. Lancée en novembre 2016 sur la plateforme, The Crown, créée par Peter Morgan (scénariste du film The Queen avec Helen Mirren), retrace l'histoire du règne d'Elisabeth II. Afin de coller à l'évolution de la célèbre monarque, la série change de casting tous les deux ans et, dans la saison 3, ce sont donc Olivia Colman et Tobias Menzies qui ont succédé à Claire Foy et Matt Smith.

Pour la saison 4 de The Crown en ligne depuis ce dimanche 15 novembre, les deux acteurs reprennent donc leurs rôles pour 10 épisodes qui marquent leurs dernières apparitions. On y retrouve aussi Helena Bonham Carter (la Princesse Margaret), Josh O'Connor (le Prince Charles) ou encore Emerald Fennell (Camilla Parker Bowles). La série a aussi accueilli de nouveaux personnages comme Diana Spencer, Margaret Thatcher ou encore le Prince Andrew et même le Prince William !

PRBK a comparé les acteurs dans leurs rôles aux images des membres de la famille royale dans les années 80.

Olivia Colman / La reine Elisabeth II