The Crown saison 4 : 5 raisons de ne pas manquer les nouveaux épisodes

Au fil de cette quatrième saison, composée de 10 épisodes comme les trois précédentes, on traverse les années 80 et autant vous dire que c'était pas facile, facile. Voici 5 raisons de ne pas manquer la saison 4 de The Crown :

Pour l'arrivée flamboyante de Diana Spencer

Elle arrive et va changer le monde, en tout cas celui de la famille royale britannique. Cette nouvelle saison de The Crown introduit un personnalité connue de tous : Diana Spencer, future Lady Di et Princesse de Galles, l'épouse du Prince Charles et mère des Princes William et Harry. Une nouvelle arrivée qui volerait presque la vedette à la reine Elisabeth, comme ce fut un peu le cas à l'époque d'ailleurs ! De jeune fille innocente et enjouée, Diana va basculer dans un véritable cauchemar, enfermée dans un mariage avec un homme qui en aime une autre (oui, Camilla est toujours bien présente à l'écran et dans la vie de Charles). Dans les bons ou les moins bons moments, la jeune Emma Corrin brille à chaque instant par son charisme, sa fragilité et son étonnante ressemblance avec la princesse. Face à elle, Josh O'Connor, déjà impressionnant dans la saison 3 dans le rôle de Charles, est toujours aussi bluffant.