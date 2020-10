The Crown saison 5 : le visage du nouveau Prince Charles révélé ?

Agé de 51 ans, Dominic West est connu pour ses rôles dans les séries The Wire (Sur écoute) et The Affair. L'acteur a fait parler de lui la semaine dernière après avoir été pris en photo par des paparazzi dans les bras de l'actrice Lily James, alors qu'il est marié depuis 10 ans. Coïncidence, si son arrivée au casting de The Crown se concrétise, il incarnera le Prince Charles alors que ce dernier trompait sa femme, Diana Spencer (qui sera jouée par Elizabeth Debicki dès la saison 5) avec Camilla Parker-Bowles.

En plus d'Elizabeth Debicki et Dominic West, plusieurs personnages de The Crown ont déjà été recastés pour cette suite qui ne devrait pas arriver avant 2022 sur Netflix. Imelda Staunton jouera désormais la Reine Elizabeth tandis que Jonathan Pryce incarnera le Prince Philippe. Quant à Margaret ? C'est Lesley Manville qui succèdera à Helena Bonham Carter. La saison 6 de The Crown, également en préparation, sera la dernière. La saison 4 de The Crown, elle, arrive le 15 novembre sur Netflix.