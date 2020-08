The Crown saison 5 : le nouveau Prince Philip dévoilé, découvrez qui remplace Tobias Menzies

Le visage de Jonathan Pryce vous dit forcément quelque chose. L'acteur britannique de 73 ans a joué au cinéma dans Demain ne meurt jamais, dans la saga Pirates des Caraïbes et récemment dans le film Les Deux Papes, disponible sur Netflix, qui lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Côté séries, il a joué dans les séries Wolf Hall, Tales from the Loop mais surtout dans Game of Thrones où il incarnait le Grand Moineau dans les saisons 5 et 6. Jonathan Pryce a été fait commandeur de l'ordre de l'Empire britannique par Elisabeth II en 2009.