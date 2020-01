Joaquin Phoenix, 1917, Once Upon a Time in Hollywood... la liste des nommés aux Oscars 2020

C'est certainement la cérémonie la plus attendue de l'année. Le 9 février prochain aura lieu à Los Angeles la 92ème cérémonie des Oscars. Mais les membres de l'Académie vont-ils suivre les votes des journalistes étrangers des Golden Globes qui ont récompensés 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Joaquin Phoenix ou encore Brad Pitt ?

Joker au top des nominations

C'est le film Joker qui est au top des nominations pour les Oscars 2020 avec 11 nominations en tout. Trois films sont ensuite à égalité avec 10 nominations : The Irishman, 1917 et Once Upon a Time in Hollywood. On peut noter l'absence des femmes dans la catégorie meilleur réalisateur et la double nomination de Scarlett Johansson (en meilleure actrice pour Marriage Story et meilleure actrice dans un rôle secondaire pour Jojo Rabbit). Neuf films sont en lice pour le prix du meilleur film dont Parasite de Bong Joon-Ho qui sera bientôt adapté en série par HBO. Cocorico, la France est présente pour deux nominations : celui du meilleur film international pour Les Misérables de Ladj Ly, pour le meilleur film d'animation avec J'ai perdu mon corps et pour le meilleur court-métrage d'animation pour Mémorable.

Tous les nommés aux Oscars 2020

Meilleur film

Le Mans 66

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Les Filles du Dr March

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Meilleur acteur

Antonio Banderas, Douleur et Gloire

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, The Two Popes

Meilleure actrice

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoire Ronan, Les Filles du Dr March

Charlize Theron, Scandale

Renée Zellweger, Judy

Meilleur acteur dans un rôle secondaire

Tom Hanks, Un ami extraordinaire

Anthony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Meilleure actrice dans un rôle secondaire

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Mariage Story

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Les Filles du Dr March

Margot Robbie, Scandale

Meilleur réalisateur

Martin Scorsese, The Irishman

Todd Philipps, Joker

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon Ho, Parasite

Meilleur scénario original

A couteaux tirés

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Meilleur scénario adapté

The Irishman

Jojo Rabit

Joker

Les Filles du Dr March

The Two Popes

Meilleur montage

Le Mans 66

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Meilleure photographie

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Meilleur mixage de son

Ad Astra

Le Mans 66

Joker

1917

Once Upon a Time In Hollywood

Meilleur montage de son

Le Mans 66

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars : L'Ascension de Skywalker

Meilleurs effets visuels

Avengers Endgame

The Irishman

Le Roi Lion

1917

Star Wars : L'Ascension de Skywalker

Meilleure bande-originale

Joker

Les Filles du Dr March

Marriage Story

1917

Star Wars : L'Ascension de Skywalker

Meilleure chanson

I Can't Let You Throw Yourself Away

I'm Gonna Love Me Again, Rocketman

I'm Standing With You, Breakthrough

Dans un autre monde, La Reine des Neiges

Stand Up, Harriet

Meilleurs décors

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Meilleurs costumes

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Les Filles du Dr March

Once Upon a Time in Hollywood

Meilleurs maquillages et coiffures

Scandale

Joker

Judy

Maléfique 2

1917

Meilleur film animé

Dragons 3

J'ai perdu mon corps

Klaus

Monsieur Link

Toy Story 4

Meileur court métrage

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor's Winow

Saria

A Sister

Meilleur court métrage animé

Dcera

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Meilleur documentaire

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Meilleur documentaire court

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (if you're a girl)

Life overtakes Me

St Louis Superman

Walk Run Cha-cha

Meilleur film international

Corpus Christi, Pologne

Honeyland, Macédonie

Les Misérables, France

Douleur et Gloire, Espagne

Parasite, Corée du Sud