The Crown : une saison 6 finalement commandée (et ce sera vraiment la dernière)

Juste avant l'interruption des tournages à cause de la pandémie de Coronavirus, les acteurs et l'équipe de The Crown ont pu boucler le tournage de la saison 4, qui devrait arriver à la fin 2020 sur Netflix. Pour sa saison 5, la série va de nouveau changer de casting puisque Imelda Staunton reprendra le rôle d'Elizabeth II, tandis que Lesley Manville jouera la princesse Margaret. En janvier dernier, Peter Morgan annonçait que la série n'aurait finalement que cinq saisons, contre six précédemment annoncées.

De 5 à 6 saisons pour The Crown

Retournement de situation (un peu comme avec Lucifer), The Crown aura finalement bien six saisons sur Netflix ! C'est ce qu'a annoncé la presse US ce jeudi 9 juillet. Une décision qui vient de Peter Morgan. "Alors que nous avons commencé à parler des histoires de la saison 5, il est rapidement devenu clair que pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l'histoire, nous devions revenir au plan initial de six saisons" a confié le créateur et producteur de la série. The Crown a été développée pour être une série de six saisons avec un changement d'acteurs tous les deux ans pour refléter l'évolution des personnages.

Mais cette saison 6 ne verra pas l'apparition de Kate Middleton ou bien de Meghan Markle. Peter Morgan a précisé que la saison 6 ne "va pas nous amener plus près des jours actuels mais permettra de couvrir la même période de temps avec plus de détails". Selon Deadline, la saison 6 devrait se concentrer sur les années 2000. Dans la saison 4, à venir sur Netflix, The Crown va introduire Diana Spencer, jouée par Emma Corrin, et Margaret Thatcher, qui sera incarnée par Gillian Anderson.