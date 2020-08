The Crown saison 4 : Lady Di vole la vedette à Elisabeth II dans le premier teaser

Vous l'attendiez, elle arrive bientôt ! Tournée juste avant le début du confinement, la saison 4 de The Crown marquera les dernières apparitions d'Olivia Colman, Tobias Menzies et Helena Bonham Carter dans les rôles d'Elisabeth II, du Prince Philip et de la Princesse Margaret. Mais la série va aussi accueillir de nouveaux acteurs et personnages. Parmi ceux qui feront leur arrivée, on retrouve Gillian Anderson dans le rôle de Margaret Thatcher et Diana Spencer qui sera jouée par Emma Corrin.

Un teaser qui met Lady Di en avant

Pour son premier aperçu de la saison 4 de The Crown, Netflix a décidé de miser sur Lady Di... sans pour autant montrer son visage pour le moment. L'action de la série reprendra à la fin des années 80, alors que la reine Elisabeth cherche une épouse pour son fils, le Prince Charles (joué par Josh O'Connor), toujours célibataire alors qu'il approche des 30 ans. Entre les tensions du pays avec l'arrivée de Margaret Thatcher et la relation entre Charles et Diana Spencer, la famille royale sera de plus en plus divisée.

La saison 4 de The Crown arrive le...

Pour découvrir la saison 4 de The Crown, il faudra encore un peu patienter, jusqu'au 15 novembre précisément. C'est ce jour là que la plateforme mettra en ligne les 10 épisodes. Et il faudra en profiter puisqu'on sait déjà que la saison 5 ne devrait pas arriver avant 2022. On connait d'ailleurs déjà les noms des acteurs qui arriveront au casting : Imelda Staunton dans le rôle d'Elisabeth II, Jonathan Pryce dans celui du Prince Philip, Lesley Manville pour jouer Margaret et Elizabeth Debicki pour incarner Diana Spencer.