La Chronique des Bridgerton saison 2 : Jonathan Bailey tease la date de sortie

C'est officiel depuis quelques semaines : La Chronique des Bridgerton aura bien une saison 2 sur Netflix ! Pas étonnant puisque la série produite par Shonda Rhimes est devenue le plus gros succès de la plateforme avec 82 millions de visionnages en un mois, un record ! Comme le laissait entendre la dernière scène de la saison 1, cette suite sera centrée sur Anthony Bridgerton. Jonathan Bailey, son interprète, a promis que la saison 2 sera aussi sexy que la saison 1.

A quand la sortie de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ?

Le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton est déjà programmé pour le printemps 2021. Jonathan Bailey est donc déjà prêt pour reprendre son rôle d'Anthony dans cette suite qui sera consacrée à son histoire d'amour avec Kate Sheffield (les internautes ont déjà leurs actrices préférées pour le rôle). Dans une interview donnée à Entertainment Weekly où il évoque la suite de la série, l'acteur britannique a aussi parlé de la possible date de sortie des futurs épisodes. "Nous reviendrons pour plus de romance, on l'espère pour Noël prochain ou peut-être un peu plus tard" a-t-il confié. Vous l'aurez compris, la production de la série viserait une sortie fin 2021 ou peut-être début 2022.

L'interprète d'Anthony a également confié que nous pourrions avoir des surprises dans la suite. "Il ne faut pas penser que vous savez ce qui va arriver" a-t-il expliqué, laissant entendre que la série pourrait opérer quelques changements par rapport au roman. Évoquant le personnage de Kate, le love-interest d'Anthony dans le livre, l'acteur confie : "J'espère qu'il rencontrera une personne aux idées si arrêtées et qui a autant être offensé par Anthony que nous. Elle sera avec un peu de chance la voix du public et ils pourront arranger les choses".

Pour en savoir plus sur ce qui vous attend dans la suite de La Chronique des Bridgerton, vous pouvez toujours retrouver les deux premiers romans dans toutes les librairies aux éditions J'ai lu.