La Chronique des Bridgerton saison 2 : une star de Sex Education pour jouer Kate

Qui est Kate (selon le roman) ?

Dans le deuxième roman de Julia Quinn, Kate Sheffield est âgée de 21 ans et fait ses débuts dans la société lors de la saison de 1814, un an donc après le mariage de Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page). Dans l'ombre de sa jeune - et sublime - demi-soeur Edwina, elle est presque résignée à ne jamais se marier. Quand Anthony va courtiser sa soeur, Kate n'aura pas l'intention d'approuver cette possible union et des tensions vont naître entre eux. Car Kate n'est pas vraiment une jeune femme qui est du genre à se laisser faire et la réputation de libertin d'Anthony est loin de lui plaire. Evidemment, vous vous en doutez, cette animosité va rapidement se transformer en attirance.

Reste à savoir si la série va suivre de près l'intrigue des romans ou bien si elle prendra un peu de liberté comme ce fut le cas pour la saison 1 (retrouvez les plus grandes différences entre La Chronique des Bridgerton et les romans). Pour l'instant, on ne sait pas à quels points Simon et Daphné seront présents dans la suite (dans le roman, on ne les retrouve que le temps d'une scène). Dans une récente interview, Jonathan Bailey a teasé qu'Anthony ne sera pas le seul personnage à être mis en avant. L'acteur a aussi laissé entendre que les épisodes de la saison 2 pourraient sortir à la fin de l'année 2021 ou au début de l'année 2022.