La Chronique des Bridgerton saison 2 : Anthony ne sera pas le seul mis en avant selon l'acteur

Dans la saga littéraire La Chronique des Bridgerton écrite par Julia Quinn, chacun des 8 romans est consacré à un enfant de la célèbre famille. Après Daphné (et son couple avec Simon) dans le 1er livre, c'est donc Anthony qui est au centre de l'action. La série produite par Shonda Rhimes devrait suivre le même chemin puisque lors de l'annonce du renouvellement pour une saison 2, il a été annoncé qu'Anthony serait le personnage principal. Mais l'intrigue ne va pas seulement tourner autour de lui selon Jonathan Bailey.

"Nous n'allons pas seulement nous intéresser à Anthony"

En plus d'avoir récemment dévoilé qu'il avait auditionné pour jouer Simon dans La Chronique des Bridgerton, Jonathan Bailey a aussi fait quelques confidences sur la saison 2 de la série. Après avoie teasé la date de sortie, l'acteur a laissé entendre que, bien qu'Anthony soit au centre de la suite, il ne sera pas le seul personnage dont la vie amoureuse sera évoquée dans les nouveaux épisodes. "C'est fou et brillant" a-t-il expliqué au sujet de la suite de La Chronique des Bridgerton ajoutant : "Il y a y avoir beaucoup de personnages géniaux présentés dans la série, ce n'est pas qu'à Anthony que l'on va s'intéresser. Cet univers robuste créé par Shonda et Chris (Van Dusen, le créateur de la série, ndlr) va s'agrandir et repousser les limites de façon assez subversive. (...) Il y aura beaucoup de petits clins d'oeils pour tous les personnages". Les lecteurs des romans (actuellement en cours de republication aux éditions J'ai lu) devraient donc pouvoir déceler plein de détails sur les intrigues amoureuses à venir (PRBK vous a donné des indices sur ce qui se passe dans la suite de la saga littéraire consacrée aux Bridgerton).

Jonathan Bailey ne pensait pas qu'Anthony serait au centre de la saison 2

Jonathan Bailey a également confié que, lors du tournage de la saison 1, il ne pensait à l'origine pas qu'Anthony aurait droit à sa propre saison. "C'est un peu flippant maintenant" a-t-il confié, évoquant la popularité de Regé-Jean Page suite à la mise en ligne de la série. "Pendant le tournage de la saison 1, nous étions assez protégés même si c'était une production énorme. (...) Sur le plateau, c'était assez intime, un peu comme un voyage d'école" ajoute l'acteur qui se doute que l'anonymat sera plus difficile à maintenir pour la saison 2.