La Chronique des Bridgerton : Jonathan Bailey (Anthony) a failli jouer Simon

Disponible depuis le 25 décembre dernier, la série La Chronique des Bridgerton est un phénomène sur Netflix où elle est devenue la série la plus vue de l'histoire de la plateforme avec 82 millions de visionnages en un mois. Un succès fou un peu inattendu pour certains acteurs et qui a propulsé Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page en pleine lumière. Mais les interprètes de Daphné et Simon ne sont pas les seuls à avoir trouvé la célébrité grâce à la série : Jonathan Bailey qui joue Anthony Bridgerton a aussi beaucoup fait parler sur les réseaux. L'acteur s'apprête à tourner la saison 2 dans laquelle son personnage sera au centre de l'action. Et dire qu'il n'avait en fait pas vraiment prévu de jouer Anthony !

Jonathan Bailey a failli jouer Simon

Si Phoebe Dynevor a menti lors de son audition pour La Chronique des Bridgerton car elle voulait absolument le rôle de Daphné, Jonathan Bailey, lui, a récemment confié avoir auditionné pour jouer... Simon ! Eh oui, l'acteur de 32 ans a raconté à Vogue UK que l'équipe de la série l'avait contacté pour lire le script et lui avait demandé quel personnage il souhaitait jouer. "Pour plusieurs raisons, j'ai fini par auditionner pour le rôle de Simon et ça en est arrivé au point que je suis allé aux Etats-Unis (il était à l'époque au casting de la comédie musicale Company à Londres, ndlr) pour boire un thé et rencontrer les showrunners et les producteurs de Shondaland." a confié l'acteur.

Cependant, il avoue qu'il a tout de suite senti que ça ne passait pas forcément. "J'ai parlé avec eux et auditionné pour le Duc de Hastings mais il y avait un genre de gêne dans la pièce. Et puis quelqu'un m'a dit : 'Et pourquoi pas Anthony ?'. Et puis bien sûr, je me suis investi dans ce personnage" ajoute Jonathan Bailey. C'est à l'aéroport, juste avant de rentrer en Angleterre, qu'il a appris qu'il avait décroché le rôle et il confie s'être tout de suite jeté sur Anthony (The Viscount Who Loved Me en version originale), le deuxième roman de la saga de Julia Quinn (disponible aux éditions J'ai Lu). Jonathan Bailey a alors dévoré les 350 pages pendant le vol.

Jonathan Bailey n'est d'ailleurs pas le seul à avoir auditionné pour jouer Simon Basset dans La Chronique des Bridgerton avant que Regé-Jean Page ne décroche le rôle : Tom Payne, la star de Prodigal Son, a aussi confié avoir tenté sa chance pour jouer le Duc.