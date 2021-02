La Chronique des Bridgerton : cet acteur qui a failli jouer Simon à la place de Regé-Jean Page

Tom Payne recalé de La Chronique des Bridgerton , voici pourquoi

Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page forment le couple emblématique de la saison 1 de La Chronique des Bridgerton. Les fans n'arrivent pas à imaginer d'autres stars au casting dans la peau de Daphne Bridgerton et Simon Basset et pourtant, un autre acteur aurait pu décrocher le rôle principal masculin dans la série de Netflix s'il avait été choisi.

Dans une interview accordée à People, Tom Payne (Prodigal Son) a révélé avoir passé les auditions pour jouer le duc de Hastings, mais avoir été recalé... parce qu'il était trop petit (il mesure 1,70m) : "Je ne suis pas assez grand. Vous ne pouvez pas entrer dans une salle d'audition et devoir lever la tête pour regarder tout le monde, ça ne fonctionne pas pour ce genre de personnages." Effectivement, ce n'est pas hyper simple !

Un retour aux sources ou presque

L'acteur de The Walking Dead se serait pourtant senti comme chez lui puisque le tournage de La Chronique des Bridgerton a eu lieu dans la ville où il a grandi : "Bridgerton a été filmée dans la ville de Bath, d'où je viens, et il y a des lieux dans la série qui existent toujours et dont l'on peut apprécier les merveilleux contours, et c'est très agréable de voir ma ville sublimée à l'écran." Un projet loupé pour Tom Payne donc, mais la bonne nouvelle est qu'on le retrouvera bientôt dans la saison 2 de Prodigal Son.