Tom Payne (Prodigal Son) : avec qui est-il en couple ?

Leur mariage a été annulé à cause du Coronavirus

Tom Payne et Jennifer Ackerman devaient se marier en avril dernier mais la cérémonie a dû être annulée à cause du Coronavirus. C'est ce qu'a confié l'acteur dans un post Instagram publié le 12 avril dernier. "Aujourd'hui, il devait y avoir un mariage à New York. Un des très nombreux mariages. Vu toutes les choses qui ont changé, un mariage peut attendre. Nous nous avons l'un et l'autre et c'est plus que suffisant. J'envoie de l'amour à tout le monde. L'amour c'est tout ce que l'on a. Et ça me suffit" a écrit l'interprète de Malcolm Bright.