The Resident saison 2 : Julian, Nic et Conrad, un mort à venir... ce qui vous attend dans la suite

Les médecins de l'hôpital Chastain prennent une pause ! Interrompue le 7 avril dernier à cause du confinement, la diffusion de la saison 1 de Prodigal Son reprend à partir de mercredi prochain sur TF1 qui met donc la saison 2 de The Resident en stand-by. On ne sait pas encore quand la suite de la série médicale sera diffusée mais on a pensé à tous les impatients.

Julian est-elle morte ?

A la fin de l'épisode 9 de la saison 2 de The Resident, Julian (Jenna Dewan) était pourchassée en voiture et victime d'un grave accident... sans que personne ne s'en rende compte. Mais est-elle vraiment morte ? La réponse est... non ! C'est dans l'épisode 18 que les téléspectateurs vont découvrir la vérité : Julian a survécu à son accident et a aidé les autorités pour révéler la fraude de son entreprise QuoVadis. Elle va donc retrouver Devon (Manish Dayal) mais ils ne vont pas rester en couple puisqu'elle va quitter la ville.

Le couple Nic/Conrad menacé ?

Cette saison 2 est assez compliquée pour Nic (Emily VanCamp) et Conrad (Matt Czuchry) notamment suite à l'arrivée d'Alec (Miles Gaston Villanueva) et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Alors que Nic va se rapprocher d'Alec, Conrad va encore plus se prendre d'affection pour la famille Barnett et pour la maman, Zoey (Daniella Alonso). Si vous aimez le couple, on vous rassure : ils finiront bien la saison ensemble malgré les épreuves. Ouf !