Jenna Dewan (The Resident) : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur l'actrice

2. Elle a été en couple avec Justin Timberlake

Ce n'est un secret pour personne : Jenna Dewan a été mariée avec Channing Tatum. Suite à leur rencontre sur le tournage de Sexy Dance, les deux acteurs se sont dit oui en juillet 2009 et ont eu une fille, Everly, née en mai 2013. Mais avant, Jenna Dewan a eu une aventure avec... Justin Timberlake ! Eh oui, ils se sont fréquentés quand elle était danseuse pour NSYNC. "Nous étions amis, puis on est sorti ensemble" a avoué l'actrice des années plus tard. Aujourd'hui, Jenna Dewan est toujours amie avec le chanteur qui, de son côté, est marié avec Jessica Biel.

3. Elle est vegan

Jenna Dewan est engagée pour les droits des animaux et est vegan depuis des années. C'est durant son enfance qu'elle a décidé de ne plus consommer de produits animaliers suite à un documentaire sur un abattoir. Elle a confié élever sa fille en tant que végétarienne et avait aussi essayé de convertir Channing Tatum, sans succès.

4. Son divorce avec Channing Tatum a été très compliqué à vivre

En 2018 après neuf ans de mariage, Jenna Dewan et Channing Tatum annonçaient leur séparation. Une rupture difficile pour l'actrice. Lors d'une interview, elle a confié que ce n'était pas un événement en particulier qui avait provoqué la fin de son compte. "Ça a été une lente réalisation que nous voulions des choses différentes" s'est rappelée l'actrice qui avoue aussi avoir très mal vécu leur séparation. "J'étais détruite. C'était tellement difficile pour moi. J'ai perdu une version idéaliste de mon futur et de ma vie. (...) Je l'ai rencontré quand j'avais 24 ans, je ne savais pas ce qu'était ma vie sans lui" a déclaré la star.

Et le fait que son ex retrouve rapidement l'amour avec la chanteuse Jessie J ne l'a pas aidée. "J'ai appris des choses sur mon ex auxquelles la plupart des gens n'auraient pas à faire face. Et sur Internet, alors que ça arrivait. J'étais seule dans un avion quand j'ai découvert sa nouvelle relation. Je ne l'avais pas vu venir." confie-t-elle. Depuis, Jenna Dewan a retrouvé l'amour : elle est fiancée avec Steve Kazee avec qui elle a eu un fils, Callum, né en mars 2020.