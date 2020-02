Jenna Dewan fiancée à Steve Kazee : elle dévoile la demande en mariage et la bague de fiançailles

L'amour triomphe toujours, paraît-il. Et cela s'avère vrai avec Jenna Dewan et Steve Kazee qui se sont fiancés. Alors que le couple attend son premier enfant, les amoureux ont annoncé leurs fiançailles. L'actrice et danseuse devenue célèbre avec "Sexy Dance" a même dévoilé une photo de la demande en mariage touchante et de la bague. Une bague imaginée par le futur mari et la comédienne Nikki Reed, devenue créatrice de bijoux.

En légende, Jenna Dewan a écrit avec amour : "Une vie à t'aimer et à vieillir avec toi. Tu as mon coeur". Un superbe cliché pour officialiser leurs fiançailles. Le comédien ayant gagné un Tony Award en 2012 (pour son rôle dans la comédie musicale Once) a également posté la même image d'eux, en précisant de son côté : "Quand tu te réveilleras le matin, j'embrasserai ton visage avec un sourire que personne n'a jamais vu. Quand tu te réveilleras le matin, je t'embrasserai sur les yeux et te dirai que c'est toi que j'ai aimé toutes ces années". Celle que vous pouvez voir dans la série Soundtrack sur Netflix, dont la saison 2 a été annulée, a également publié dans sa story Insta une photo prise lors de la demande en mariage. Visiblement, Steve Kazee a fait sa demande à Jenna Dewan devant quelques proches (en atteste les mains qui applaudissent à gauche). Alors habillée d'une longue robe blanche, comme un avant-goût du mariage, l'artiste avait du mal à retenir sa joie et sa surprise. Quant à celui qui a joué dans la comédie musicale de Pretty Woman, il tenait la boîte renfermant la bague de fiançailles tout en déclarant sa flamme et en ayant les larmes aux yeux. Un moment magique.

Une bague de fiançailles designée par le futur mari... et Nikki Reed Cette jolie bague de fiançailles offerte à Jenna Dewan, c'est Steve Kazee qui l'a imaginée en collaboration avec Nikki Reed. Oui car comme certains le savent, l'interprète de Rosalie dans la saga Twilight a lancé sa marque de bijoux baptisée Bayou With Love. L'anneau en or de luxe recyclé (tel est le credo de la griffe) surmonté d'une pierre précieuse XXL a donc été créé en duo, par le futur époux et l'amie du couple qui est mariée à Ian Somerhalder.

