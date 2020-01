Channing Tatum et Jessie J de nouveau en couple : ils confirment en photos et ne se quittent plus

Il la trouve "plus belle" que son ex Jenna Dewan

Dès qu'il a officialisé être de retour dans les bras de Jessie J, Channing Tatum a reçu des commentaires à propos de Jenna Dewan, l'actrice et danseuse qui a été sa femme. Et il y a un message en particulier d'un certain @alexisak184 qui l'a vraiment énervé. "Jenna était mieux avec toi" lui a dit l'internaute. Avant de bloquer tous les commentaires, il a répondu à l'inconnu en lui disant : "Je ne réponds pas d'habitude à ce genre de bêtises" mais "pourquoi tu ne réfléchis pas sérieusement à ce que tu dis ? C'est blessant".

"Si tu n'arrives pas à ne pas être une horrible personne haineuse sur ma page et à ne pas soutenir la beauté intouchable et infinie qu'est Jess... s'il te plaît dégage d'ici. Personne ne te veut ici. Spécialement moi" a-t-il continué d'expliquer, "Personne n'est plus magnifique, aussi bien pour la beauté et la personne, que Jess. Et oui cela inclus mon ex". Trouvant son actuelle compagne plus belle que son ancienne épouse, il a rapidement tenu à préciser : "Jenna est belle et incroyable", "la beauté ne se mesure pas. Elle est dans l'oeil de celui qui regarde. (...) Je vais profiter de ma putain de soirée avec ma magnifique dame et me blottir dans son splendide coeur. Salut".