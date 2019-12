Channing Tatum et Jessie J séparés ? Les raisons de leur supposée rupture dévoilées

Channing Tatum et Jessie J : voilà pourquoi ils seraient séparés

Après un an de relation, Channing Tatum et Jessie J se seraient séparés. Une supposée rupture qui se serait déroulée il y a un mois et où "il n'y a pas eu de drama", car les deux stars seraient restées en bons termes malgré leur séparation. Alors que Jenna Dewan a refait sa vie avec Steve Kazee, dont elle est enceinte, son ex mari (rencontré sur le tournage de Sexy Dance) serait donc de nouveau célibataire.

Mais pourquoi Channing Tatum et Jessie J se seraient séparés ? Une source a confié à People, qui avait révélé leur rupture, que c'est tout simplement parce qu'ils ne seraient plus sur la même longueur d'onde. "Channing et Jessie ont différentes priorités et des projets qui ne s'alignent pas vraiment" a ainsi déclaré l'informateur ou l'informatrice.

Ils vivent sur des continents différents

Alors que Channing Tatum serait en conflit avec Jenna Dewan sur leur divorce, à propos de la garde de leur fille Everly, son idylle avec Jessie J n'aura pas duré. En plus de ne pas voir les choses de la même manière, lui et la chanteuse britanniquese sont éloignés à cause de la distance. Eh oui, pour rappel, il vit sur la côte ouest des Etats-Unis alors qu'elle habite au Royaume-Uni en Europe.

Les deux ex vivaient donc dans deux pays, et même deux continents, différents : "Ils ont eu une relation amusante, mais ça n'a pas marché. Channing a besoin d'être à Los Angeles pour pouvoir passer du temps avec sa fille Everly et Jessie préfère l'Angleterre".