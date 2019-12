Channing Tatum et Jessie J, la rupture ? "Il n'y a pas eu de drama"

Après sa séparation avec Jenna Dewan, Channing Tatum s'est mis en couple avec Jessie J et alors qu'ils semblaient heureux ensemble, ils se seraient séparés le mois dernier. Eh oui, selon les dernières rumeurs, la chanteuse et l'ex-star de Sexy Dance auraient décidé de prendre des chemins différents après un an de relation. Par contre, on en sait pas plus sur les raisons de leur supposée rupture.