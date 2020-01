Channing Tatum et Jessie J de nouveau en couple ? Ils se seraient retrouvés

Après un an de relation, Channing Tatum et Jessie J mettaient fin à leur couple. Une mauvaise nouvelle que l'on apprenait en décembre dernier. Selon une source proche, les deux stars n'étaient plus sur la même longueur d'onde : "Channing et Jessie ont différentes priorités et des projets qui ne s'alignent pas vraiment". Et la distance qui les séparait (lui vit sur la côte ouest des Etats-Unis alors qu'elle habite au Royaume-Uni) n'a pas aidé non plus...

Channing Tatum et Jessie J de nouveau en couple ?

Mais est-ce réellement terminé entre eux ? Channing Tatum et Jessie J auraient été vus ensemble à Los Angeles début janvier. "Ils étaient tous les deux vêtus de survêtements et ils essayaient d'être discrets. Aucune démonstration d'affection en publique, mais ils étaient de bonne humeur et sont restés ensemble, tout le temps, tout en échangeant leurs avis sur les différents articles.", a déclaré une source à E! News.

Après leur rupture, ils se donneraient une 2e chance

Une nouvelle confirmée par une source proche du couple. Selon E ! News, l'acteur de Magic Mike et la chanteuse de Domino auraient décidé de se donner une nouvelle chance : "Ils ont finalement décidé qu'ils tenaient réellement l'un à l'autre. Ils semblent très heureux de passer à nouveau du temps ensemble". C'est après sa séparation avec Jenna Dewan, après 12 ans de relation, que Channing Tatum et Jessie J ont commencé à sortir ensemble. De son côté, Jenna attend un enfant avec Steve Kazee.