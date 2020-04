Prodigal Son saison 1 : femme de la malle, nouvel ennemi... ce qu'il va se passer dans la suite

Les changements s'enchaînent dans nos programmes préférés en raison de la pandémie du Coronavirus. TF1 a par exemple décidé de ne diffuser qu'un épisode de la saison 3 des Bracelets rouges par semaine au lieu de 2, a déprogrammé la nouvelle saison de Profilage avec Shy'm et devra bientôt mettre la saison 16 de Grey's Anatomy en pause. Avant cela, c'est Prodigal Son qui s'arrête.

Aux Etats-Unis, le tournage de la saison 1 de la série a été interrompu alors que les 22 épisodes prévus n'avaient pas encore été terminés. La chaîne FOX qui diffuse la série aux Etats-Unis a diffusé 18 épisodes à ce jour. Voici ce qui nous attend :

L'identité de la femme de la malle dévoilée

A la fin de l'épisode 11, Malcolm (Tom Payne) réussit à échapper à Watkins et à sauver sa famille. Depuis le début de la série, le profiler cherche à découvrir qui est la jeune femme qu'il avait retrouvé enfermée dans une malle et que son père a tué. Ce mystère sera résolu dans l'épisode 18. On en dira pas plus mais sachez que cette révélation aura un lieu avec un personnage déjà aperçu dans les épisodes précédents de Prodigal Son.

Malcolm en couple

Dans la suite des épisodes, Malcolm va être plus proche de Dani... mais ce n'est pas avec elle qu'il va se mettre en couple. Et pour cause, il va y avoir un rapprochement entre le fils du Chirurgien et... Eve (Molly Griggs). C'est trop tôt pour savoir si leur relation va réellement durer mais nous allons découvrir une nouvelle facette de la personnalité de Malcolm.

Un nouvel ennemi

Watkins est peut-être hors-jeu mais Malcolm va avoir un tout nouvel ennemi qui est lié à son passé. C'est dans l'épisode 18 que nous allons rencontrer Nicholas Endicott (Dermot Mulroney), un ami de Jessica (Bellamy Young). Homme puissant et riche, il cache plus d'un secret qui pourrait être lié étroitement avec Martin Whitly (Michael Sheen).