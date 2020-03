Prodigal Son saison 1 : un autre acteur a failli jouer Malcolm Bright à la place de Tom Payne

Les producteurs de Prodigal Son se sont donc finalement tournés vers Tom Payne pour incarner Malcolm. Selon Deadline, Tom Payne avait auditionné pour le rôle avant que Finn Jones ne soit choisi. Dans une interview donnée à Collider, l'acteur s'était confié sur ce casting de "dernière minute". "Je suis parti de chez moi le dimanche soir et nous avons débuté le tournage le mercredi (...) Les premiers jours, parce que c'est un personnage très compliqué, je me suis beaucoup reposé sur les co-créateurs Chris Fedak et Sam Sklaver ainsi que sur le réalisateur." a-t-il expliqué.



Une période compliquée puisque ce n'est qu'après le tournage de ce premier épisode que l'acteur a vraiment pris le temps de créer son personnage. "Je leur ai dit en gros : 'Ecoutez, je vous donne ce que vous voulez, vous éditez ça. Et ensuite on verra qui il est'" confie Tom Payne qui ajoute : "C'était drôle et très libérateur."