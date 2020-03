Prodigal Son saison 1 : Tom Payne dévoile sa bouleversante et flippante préparation pour le rôle

Prodigal Son est la nouvelle série événement de TF1 venue tout droit des USA. Centrée sur Malcolm Bright (Tom Payne), un ex-profileur du FBI devenu consultant pour la police de New York, cette fiction policière nous plonge surtout dans l'univers des tueurs en série, notamment via le personnage de Martin Whitly (Michael Sheen), le père du héros, utilisé par ce dernier afin de résoudre des crimes.

Une rencontre bouleversante

Un rôle très particulier pour Tom Payne - l'ex-star de The Walking Dead, à tel point qu'il a connu une préparation étonnante. Alors que son personnage porte sur sa conscience les actes meurtriers de son père, le comédien est parti à la rencontre d'une personne qui vit réellement cela aux USA.

Interrogé par Télé Z sur son travail effectué en amont du tournage, "Avez-vous fait des recherches spécifiques pour comprendre comment fonctionnent les serial killers ?", l'acteur a en effet répondu, "La productrice de la série, Sarah Schechter, a pu me mettre en relation avec Melissa Moore, la fille d'un tueur en série qui a sévi dans les années 90 et qui se faisait appeler 'Happy face'".

Et vous vous en doutez, cette rencontre inédite a particulièrement bouleversé Tom Payne, "Le passé de son père la hante encore aujourd'hui. Cela m'a été très utile d'écouter son témoignage. Il m'est même arrivé de pleurer à plusieurs reprises car je ressentais beaucoup de douleurs dans ce qu'elle me racontait ! Malcom est dans la même position qu'elle."

Une passion très spéciale

Mais le comédien ne s'est pas arrêté là. Il l'a ensuite précisé, "J'ai aussi visionné des documentaires passionnants. L'un d'entre eux parlait d'un docteur anglais, très aimé, très apprécié et respecté par la communauté. Le docteur Harold Shipman, ce bon père de famille, a été condamné à la prison à vie en 2000 pour le meurtre de 15 de ses patientes."

Une préparation qui aurait pu en perturber plus d'un, mais qui a finalement fait son bonheur. Là où certaines personnes aiment photographier des oiseaux ou peindre de jolis tableaux, la passion de Tom Payne est nettement plus spéciale.

Après avoir confié, "Vous savez, le côté sombre de la race humaine m'a toujours fasciné. Nous avons tous une face cachée, une face obscure et violente mais la plupart des gens se refusent à admettre cette évidence", il a dévoilé, "Au fond de nous-mêmes se terrent encore des animaux primitifs, des instincts primaires et bestiaux. Nous sommes attirés par le sang et nous aimons le faire couler. C'est inscrit dans nos gènes. C'est un fait."

Oui, les dîners en sa compagnie doivent être très chaleureux...