Prodigal Son : 3 raisons de ne pas manquer la série sur TF1

Ce lien entre Malcolm et Martin nous rappelle une autre série sombre qui avait plutôt bien commencé avant de partir dans des délires incompréhensibles : The Following. Dans le show (aussi diffusé sur FOX aux USA, comme Prodigal Son), on suivait la relation malsaine entre un détective et un tueur en série. Cette relation est moins dark (quoique...) dans Prodigal Son mais est bien une intrigue importante de l'histoire et de l'évolution du héros.

Pour les acteurs

Le visage de Tom Payne vous dit quelque chose ? C'est normal. Avant Prodigal Son, il a joué le rôle de Jesus dans The Walking Dead et a donc dû se couper les cheveux pour les besoins de la série. Dans le rôle de Malcolm Bright, l'acteur est convaincant tant dans l'humour que dans les scènes plus intenses. Face à lui, on retrouve Michael Sheen dont le talent n'est plus à prouver. Vu dans Twilight (oui oui), il a notamment travaillé dans le passé sur les séries Masters of Sex, The Good Fight ou bien Good Omens et est parfait en serial-killer. Parmi les acteurs principaux, on retrouve aussi Bellamy Young (Mellie dans Scandal) qui est géniale en mère protectrice et délurée.



La saison 1 de Prodigal Son est diffusée tous les mardis sur TF1.