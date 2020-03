Les Bracelets rouges saison 3 : "Ça va péter" entre Thomas et Clément (Interview)

Les choses ont changé pour Les Bracelets rouges... Cette saison 3 de la série de TF1 débute cinq mois après la fin de la saison 2. Clément (Tom Rivoire) va mieux et est sur le point de sortir de l'hôpital, Mehdi (Azize Diabaté) est de retour à l'hôpital en tant que stagiaire pour devenir aide soignant et Côme (Marius Blivet) tente de réapprendre à vivre après être sorti du coma. Une grande absence se fait sentir : celle de Thomas (Audran Cattin) qui n'a plus donné signe de vie à ses amis.

Des tensions entre Thomas et Clément dans la suite

Mais qu'est-il arrivé au personnage joué par Audran Cattin ? Rassurez-vous, il sera bien au programme de la saison 3 des Bracelets Rouges. En interview pour PRBK, l'acteur a évoqué les nouvelles épreuves qui attendent son personnage et surtout les tensions entre Thomas et Clément. "Thomas n'a jamais réussi à revenir l'hôpital, ça lui rappelle trop de choses, il a des idées très noires. Il s'isole. (...) Clément a cette blessure, le fait que son meilleur ami ne lui a pas donné de nouvelles pendant des mois. Il croit qu'il est à l'étranger. (...) Il va apprendre qu'il est resté, il va y avoir confrontation." confie l'acteur qui ajoute que "ça va péter" entre les deux personnages.

Dans notre interview, Audran Cattin et Louna Espinosa qui joue Roxane reviennent sur le tournage, l'évolution de leurs personnages mais aussi sur les fans. Souvent confondus avec ceux qu'ils incarnent, les deux acteurs expliquent que, parfois, les choses peuvent aller trop loin. "Il y en a certains qui sont très engagés et même parfois agressifs parce qu'on ne répond pas. Ils ne se rendent pas compte qu'on a une vie à côté, qu'on répond quand on en sent le besoin" avoue Audran Cattin.

Découvrez l'intégralité de notre interview avec Audran Cattin et Louna Espinosa dans notre diaporama.

Propos recueillis par Aubéry Mallet. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer PRBK.