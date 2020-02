Profilage saison 10 : personnage de Shy'm, aventure amoureuse... tout ce qu'il faut savoir

Shy'm en dit plus sur son personnage ?

Après Odile Vuillemin et Juliette Roudet, c'est Shy'm qui devient la nouvelle partenaire de Philippe Bas dans la saison 10 de Profilage. Eh oui, l'interprète d'Adèle Delettre a décidé de quitter la série de TF1 pour se consacrer à de nouveaux projets. Tamara Marthe, de son vrai nom, prend donc le relais : elle se glisse dans la peau d'Elisa Bergman, une psycho-criminologue "pleine de surprises, espiègle et maligne" : "Je me reconnais en elle car c'est une femme caméléon : elle s'adapte facilement à toutes les situations", explique Shy'm à TF1.

La chanteuse confie ensuite : "Dans son passé, Elisa a été mêlée à des histoires louches. Aujourd'hui, elle travaille pour son oncle, le commissaire Lamarck, pour effacer ses erreurs... Elle mène des enquêtes aux cotés de Rocher et se rend vite compte qu'elle aime cela. D'ailleurs, au début, les deux protagonistes ont du mal à s'entendre car Rocher n'a pas choisi cette situation. S'il est très droit, Elisa n'hésite pas à contourner les règles. Rocher va beaucoup l'analyser et, finalement, ces deux animaux sauvages vont s'apprivoiser. Une belle complicité va naître."

Rocher et Elisa en couple ?

Une belle complicité va naître entre Rocher et Elisa, mais peut-on s'attendre à une histoire sentimentale entre eux ? Ce n'est pas impossible si l'on en croit les confidences de Philippe Bas à TF1 : "Il (Rocher, ndlr) se remet beaucoup en question, aussi bien au niveau personnel que professionnel. Comme il n'a plus de travail et que son fils est grand, il se sent inutile et seul. L'absence de son ancienne coéquipière n'arrange rien. Rocher va traverser plusieurs épreuves et avoir une aventure amoureuse qu'il n'aurait pas soupçonné... Et, de cette aventure, va rejaillir une enquête !"

Un hommage à Jean-Michel Martial

Philippe Bas rapporte ensuite que la saison 10 de Profilage rendra hommage à Jean-Michel Martial (commissaire Lamarck) décédé le 17 octobre 2019 : "Nous avons vécu le départ d'actrices comme Odile Vuillemin ou de Juliette Roudet. Mais un décès, c'est très différent... Je conserve un souvenir difficile de sa disparition et, depuis, j'essaie de relativiser. Jean-Michel était notre collègue et ami. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il nous quitte aussi soudainement, et forcément, nous sommes marqués à tout jamais. Je ne garde en mémoire que le positif. Nous avons tourné une belle saison qui lui est dédiée. Il y a eu un avant et il y aura un après."

Pour la petite info, le remplaçant de Jean-Michel Martial est Guy Lecluyse, vu dans SODA et Les Bracelets Rouges : il se glissera dans la peau du commissaire Jacques Bérault.