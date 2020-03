Profilage saison 10 : pourquoi vous ne verrez pas la suite sur TF1

TF1 déprogramme la saison 10 de Profilage

Après avoir décidé de ne diffuser qu'un épisode au lieu de deux, TF1 déprogramme finalement la saison 10 de Profilage pour "adapter leurs grilles de programmation" à cause du confinement suite à l'épidémie de Coronavirus en France. La série Demain nous appartient a elle aussi été déprogrammée pour info.

La série avec Shy'm (Tamara Marthe, de son vrai nom) et Philippe Bas (Thomas Rocher) ne sera donc plus diffusée à partir du 2 avril 2020, mais rassurez-vous, les quatre dernières épisodes seront dispo une fois que la situation sera rétablie, comme l'a affirmé la chaîne à PRBK. En attendant, Profilage saison 10 est remplacé par Mais où est donc passée la septième compagnie (le 2 avril), On a retrouvé la septième compagnie (le 9 avril) et La septième compagnie au clair de lune (le 16 avril).

Le dernier épisode de Jean-Michel Martial

Ce jeudi 26 mars 2020, TF1 diffuse quand même l'épisode 4, qui est le dernier de Jean-Michel Martial décédé en octobre 2019. L'interprète du commissaire Lamarck, remplacé par l'acteur Guy Lecluyse, a laissé un grand vide au sein de la famille Profilage comme le confie Philippe Bas en interview avec PRBK : "On a tous été marqués par cet événement. On a réussi à adapter son départ à son histoire. Ca nous a permis de lui rendre un véritable hommage dans son dernier épisode. Il y avait beaucoup d'émotions. Il est parti très vite."