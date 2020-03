Profilage saison 10 : Rocher et Elisa en couple ? Philippe Bas et Shy'm répondent (Interview)

"C'était facile de mettre Rocher et Elisa ensemble"

Alors que la plupart des internautes critiquaient l'arrivée de Shy'm dans la saison 10 de Profilage, comme remplaçante de Juliette Roudet, ils ont finalement été agréablement surpris par ses premiers pas en tant qu'actrice. Ils ont changé d'avis comme l'avait prédit Philippe Bas en interview avec PRBK. Espérons que la suite leur plaise tout autant. D'ailleurs, que réservent les prochains épisodes ? Thomas Rocher et Elisa, qui ont un peu de mal à s'apprivoiser, vont-ils se rapprocher ? Peuvent-ils se mettre en couple comme Adèle et Rocher ?

Pas vraiment si l'on en croit Tamara Marthe, aka Shy'm : "J'en ai aucune idée, je ne suis pas dans la tête des auteurs et je ne sais pas ce qu'ils nous ont prévu, mais pour la première saison, on est loin de ça. C'est ce que j'ai trouvé intéressant car avec le passé qu'il a eu avec ses différentes partenaires, c'était facile de mettre Rocher et Elisa ensemble. Ils développent une relation encore plus touchante, il y a une complicité qui va se créer. Ca va prendre du temps. Au départ, ça ne colle pas, mais il y a quelque chose de maladroit au départ, mais après ils s'apprivoisent", confie-t-elle à PRBK.

"On n'est pas du tout dans la passion"

Philippe Bas, lui, compare la relation de Rocher et Elisa à celle de Chloé (Odile Vuillemin) et Rocher : "Je ne peux pas les comparer. Ce que je peux dire c'est que ça ressemblera un peu à ce qu'il y avait entre Chloé et Rocher. La complicité que Rocher a avec Elisa est un mélange entre celle fraternelle de Chloé et Rocher et celle passionnelle de Rocher et Adèle. Il y a comme une transition. On n'est pas du tout dans la passion. Ca va être le premier à sentir qu'elle ment, mais il prêt à prendre le risque. Il est toujours obligé de s'adapter aux tornades qu'il rencontre", explique l'acteur de Profilage en interview avec PRBK.

