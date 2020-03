Philippe Bas (Profilage) "Shy'm (Tamara Marthe) était la personne qui nous fallait" (Interview)

Adèle n'est pas morte

Purebreak : Dans cette saison 10 de Profilage, on retrouve Rocher après la mort d'Adèle, dans quel état d'esprit est-il ?

Philippe Bas : En fait, Adèle n'est pas morte. A la fin de la saison 9, il y a une espèce d'image, de perspective qui fait que quand on commence la saison 10, elle n'est pas morte par rapport à la situation. Il ne faut pas partir avec cette question, mais c'est vrai que ça peut porter à confusion. Rocher est un peu désemparé après la disparition d'Adèle, il n'a plus son travail. Il est face à lui-même et face à ses contradictions. Son binôme lui manque, il essaie de se débrouiller comme il peut. Il profite de sa suspension. On le retrouve en mauvaise posture.

Comment avez vous vécu le départ de Juliette Roudet ?

On a eu de la chance parce qu'elle nous l'a dit assez vite. C'était vraiment son souhait, il n'y avait pas de questions à se poser. Ça se respecte, j'ai envie qu'elle soit heureuse. J'ai toujours été de son côté. Je l'ai vécu simplement. Les producteurs ont souhaité continuer avec un autre personnage, c'est un coup de chance pour le public et pour nous.

Shy'm a amené quelque chose qui lui appartient

C'est Tamara Marthe qui le remplace, ce choix vous a-t-il surpris ?

J'ai trouvé que c'était une super décision et une très bonne idée. Quand j'ai fait des essais avec elle, je me suis dit que c'était tout à fait la personne qui nous fallait. Elle a fait l'unanimité et quand on a commencé à travailler, c'était évident.

Comment s'est passée votre rencontre ?

Super. En plus, ce n'était pas simple parce que j'ai travaillé avec deux comédiennes formidables et très différentes. C'était du haut niveau. Du coup, je n'avais pas d'attente, mais je suis quelqu'un qui a confiance en la vie. Ça s'est très bien passé avec Tamara. Elle est très différente des deux actrices précédentes, elle ne peut pas souffrir de comparaison parce que ça se passe autrement. Elle a amené quelque chose qui lui appartient. J'ai su immédiatement qu'elle jouait très bien et juste. Elle avait ce qu'il fallait et ça c'est le plus important.

Les gens vont être agréablement surpris en voyant Tamara

Certains internautes n'ont pas validé l'arrivée de Tamara (Shy'm), qu'auriez-vous à leur répondre ?

Je trouve ça plutôt bien. Ça veut dire que les gens s'interrogent, qu'ils portent de l'intérêt. Je comprends donc cette réaction, je ne peux pas en vouloir aux gens. Après, je pense qu'ils vont être agréablement surpris en voyant Tamara. Ils vont changer d'avis. C'est vraiment une bonne actrice. On a beaucoup de chance de l'avoir. Je l'ai trouvée formidable tout de suite.

En quoi son personnage est-il différent de Chloé et Adèle ?

Dans son parcours. Ça donne une nouvelle identité à une psycho-criminologue, enfin qui a la capacité de l'être, car elle ne vient pas d'une école. Les fêlures ne sont pas les mêmes et la construction de son personnage est sans limite. C'est un personnage très intéressant à développer.

La série a apparemment été réécrite en cours de route, pourquoi ?

C'est toujours réécrit en cours de route. Souvent, j'ai la dernière version du scénario une semaine avant le tournage ou pendant le tournage. Il y a eu aussi des changements de planning et de décors. On voulait partir sur une intrigue, on a finalement changé d'avis et on est partie sur une autre, on pensait que ça fonctionnerait mieux. C'était surtout pour des questions de timing et d'écriture.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer PRBK.