Shy'm (Profilage saison 10) : pourquoi elle a choisi de mettre son vrai nom au générique (Interview)

Shy'm (Profilage saison 10) : pourquoi elle s'appelle Tamara Marthe dans la série (Interview)

Vous aussi vous avez été surpris de voir Tamara Marthe et non Shy'm au générique de la saison 10 de Profilage ? Eh oui, l'interprète d'Elisa a choisi son vrai nom et pas son nom de scène pour jouer dans la série de TF1 aux côtés de Philippe Bas. Comment ça se fait ? Pourquoi cette décision ? La chanteuse réponse en interview avec PRBK.