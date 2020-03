Prodigal Son saison 1 : Malcolm et Dani bientôt en couple ? Tom Payne répond

En plus d'enquêter sur des meurtres, de trouver des indices sur son passé et de renouer des liens avec son père emprisonné, Malcolm Bright aura-t-il aussi le temps de trouver l'amour dans Prodigal Son ? Vous allez le voir, le profiler va lentement - mais sûrement - se rapprocher de Dani au fil des épisodes de la saison 1. De quoi espérer une histoire d'amour ?

L'avis de Tom Payne sur le duo Malcolm/Dani

TVLine a posé la question a Tom Payne qui a aussi incarné Jesus dans The Walking Dead et a dû se couper les cheveux pour jouer dans Prodigal Son. L'acteur l'avoue : il n'est pas sûr qu'une relation amoureuse soit à l'ordre du jour entre Malcolm et Dani (Aurora Perrineau). "Ce n'est pas nécessairement romantique. Ce sont juste deux personnes qui sont connectées et se comprennent" a déclaré l'acteur qui n'hésite pas à comparer leur relation à celle de Mulder et Scully dans X-Files. "Il y a une connexion entre Malcolm et Dani car ils ont tous les deux vécu des moments difficiles et je pense qu'il évoque chez elle des sentiments qu'elle a caché" ajoute l'acteur.

Si on en croit Tom Payne, Malcolm ferait d'ailleurs mieux de rester célibataire. "Il ne serait bien avec personne. Il a un passé compliqué. (...) Il n'est pas prêt du tout. Il nous faut quelques saisons avant qu'il soit dans une relation qui puisse tenir la route" a également confié l'acteur. Bref, c'est pas gagné pour la vie sentimentale de Malcolm.