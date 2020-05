The Resident saison 2 : Mina et AJ peuvent-ils se mettre en couple ? Un producteur répond

Dans The Resident, les couples pourraient bien traverser quelques crises dans la saison 2 qui débute ce mercredi 27 mai à 21h05 sur TF1. Même si elle est en couple, Mina (Shaunette Renée Wilson) a une très bonne alchimie avec AJ (Malcolm-Jamal Warner). Mais est-ce uniquement professionnel ou bien les deux personnages vont-ils se rapprocher dans la suite de la série médicale ?

Une future histoire possible ?

Pas forcément si on en croit l'équipe de la série ! "C'est compliqué pour nous car il y a toujours débat sur le fait que AJ et Mina pourraient aller trop loin alors qu'elle est avec Micah. Pour l'instant, nous profitons de cette série d'instants manqués et de mauvais timing entre eux" a confié Todd Harthan, producteur, à TVLine. Selon lui, AJ est tout simplement réticent à une possible histoire d'amour pour une raison très simple : "Il ne veut pas compliquer cette relation professionnelle importante et puissante en allant trop loin personnellement. Jusqu'à ce qu'ils soient égaux et qu'il ne soit plus son supérieur, il n'est pas à l'aise. On va jouer avec ça et ça va nous donner pas mal de drama" avait ajouté le producteur.

Ce qui vous attend dans la suite

Si vous n'avez pas envie d'attendre, voici ce qui vous pourrez voir dans la suite de la série concernant le duo.