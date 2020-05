The Resident saison 2 : départs, nouveaux personnages... ce qui vous attend

TF1 ralentit la diffusion de The Resident. A l'origine, la chaîne devait dévoiler ce mercredi 20 mai le premier épisode de la saison 2 mais il faudra finalement patienter jusqu'à la semaine prochaine. Aux Etats-Unis, la seconde saison a été diffusée entre septembre 2018 et mai 2019... et il y aura quelques changements !

Trois départs

A commencer par une vague de départs du côté de l'hôpital Chastain. En effet, trois personnages vont quitter The Resident. Lane Hunter (Melina Kanakaredes), arrêtée par la police en fin de saison 1, ne reviendra pas dans un rôle régulier mais fera quand même une apparition dans la saison 2. Autres départs ? Ceux de Renata (Moran Atias) et de Claire Thorpe (Merrin Dungey).