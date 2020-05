Matt Czuchry (The Resident) : 4 choses à savoir sur l'interprète de Conrad Hawkins

L'autre carrière qu'il aurait pu avoir

Matt Czuchry a plus d'un talent et n'a pas toujours rêvé d'être acteur ! Avant de jouer la comédie, il a été tennisman et a même remporté des compétitions dans le Tennessee lors de ses années lycée. Il a pu étudier avec une bourse à la fac grâce à sa passion pour le tennis et était capitaine de l'équipe masculine de son université. En parallèle, il a étudié l'histoire et les sciences politiques et a obtenu son diplôme en 1999. Après avoir pris un cours de théâtre à la fac, il décide de partir vivre à Los Angeles et obtient son premier rôle dans la série Freaks and Geeks un mois après avoir déménagé en Californie.

Il est très (très) discret

Si certaines stars s'exposent, ce n'est pas le cas de Matt Czuchry. L'acteur n'est pas du tout présent sur les réseaux sociaux que ce soit sur Instagram ou Twitter. De plus, impossible de savoir s'il est en couple et célibataire. Pour vivre heureux, vivons cachés comme on dit !