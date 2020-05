Emily VanCamp, Manish Dayal... avec qui les acteurs de The Resident sont-ils en couple ?

Ce mercredi, la diffusion de la saison 1 de The Resident se poursuit sur TF1. Dans la série, on suit la vie professionnelle et personnelle des médecins et soignants de l'hôpital Chastain comme Conrad Hawkins ou Nic Nevin. Mais côté vie privée, avec qui les acteurs de la série sont-ils en couple ? Découvrez les compagnes et compagnons des stars du show dont Emily VanCamp ou Manish Nayal.

Manish Dayal L'interprète de Devon Pravesh est lui aussi marié dans la vie. En couple avec Snehal Patel depuis de nombreuses années, l'acteur et sa chérie se sont dit oui en mai 2015. Ils sont les parents de deux garçons. Très discrets, les deux amoureux ont décidé de ne pas dévoiler les visages de leurs fils sur les réseaux sociaux.

Tasso Feldman Dans The Resident, Tasso Feldman incarne le Dr Irving Feldman. Dans la vie, il est en couple avec Kelly Rogers qui est actrice notamment au théâtre. On ne sait pas s'ils sont mariés mais ils sont amoureux depuis au moins 2016 si on en croit leurs comptes Instagram.

Bruce Greenwood L'interprète du Dr Randolph Bell est marié depuis très longtemps ! L'acteur a dit oui à sa femme Susan Delvin en 1985. Ils ont une fille prénommée Breana.

The Resident : Bruce Greenwood (Dr Bell) et sa femme Susan Delvin

