Prodigal Son saison 2 : Catherine Zeta-Jones au casting... pour aider Martin Whitly à s'évader ?

Le 12 janvier prochain, la Fox débutera (enfin) la diffusion de la saison 2 de Prodigal Son aux USA. Un retour très attendu des fans, qui devrait nous permettre d'en apprendre davantage sur le terrible et mystérieux Martin Whitly. Il y a quelques mois, Michael Sheen - son interprète, confiait notamment ceci, "Ce personnage renferme énormément de secrets, d'histoires que vous ne connaissez pas, de mystères à l'intérieur de mystères. Et puis on explore également la famille - chaque membre a une relation différente, et parfois, un squelette dans le placard".

Un rôle très important pour Catherine Zeta-Jones

Difficile de ne pas être hypé, d'autant plus que les créateurs ne s'arrêteront pas au passé des personnages pour nous tenir en haleine et nous surprendre. TVLine a révélé l'information, une grande actrice s'invitera également au casting de cette saison 2 : Catherine Zeta-Jones.

Et d'après le site américain, la comédienne ne se contentera pas d'un caméo mais devrait au contraire avoir un véritable rôle à jouer dans la suite de cette histoire. Elle incarnera en effet le Dr. Vivian Capshaw à l'institut psychiatrique de Claremont et sera liée d'une étonnante façon au tueur en série, "Martin Whitly sera assigné à un travail à l'infirmerie où le Dr. Capshaw lui donnera pour missions de nettoyer les pots de chambre et le sol. Mais à mesure que Martin se révélera important dans le traitement de ses patients, Capshaw va commencer à le voir sous un autre jour, ce qui n'est pas une bonne chose".

Faut-il déjà craindre de voir Martin Whitly manipuler le Dr. Vivian Capshaw afin de l'aider à s'évader ? Ce n'est pas impossible. Quand on sait que Catherine Zeta-Jones est attendue dans la seconde partie de la saison 2, une telle intrigue permettrait la mise en place d'un excitant cliffhanger avant une potentielle saison 3...