Prodigal Son : la saison 2 repoussée, une saison 3 déjà possible ?

Pas de saison 2 avant fin 2020, début 2021

Une semaine seulement après la diffusion du dernier épisode de la saison 1 de Prodigal Son sur TF1, vous avez déjà hâte de découvrir la suite de cette histoire ? Il va falloir faire preuve de patience. Michael Sheen - l'interprète de Martin Whitly, l'a confié dans l'émission This Morning, "Une saison 2 a bien été commandée, ce qui est fantastique", mais l'épidémie actuelle de Covid-19 est venue perturber le planning de la production, "On attend encore de savoir quand il nous sera possible de commencer à la tourner".

Cependant, le comédien a tenu à se montrer rassurant, la crise sanitaire du moment n'empêche évidemment pas l'équipe créative d'avancer en coulisses afin d'être prête le jour J, "Les scénaristes écrivent les épisodes actuellement et on espère donc pouvoir débuter tout ça d'ici le mois d'octobre. Tout ce qui compte, c'est de faire ça en toute sécurité". Et qui dit tournage en octobre, dit diffusion fin 2020 au mieux, début 2021 au pire.

Encore plein de saisons en stock ?

Vous aussi vous la sentez monter la frustration face à cette attente interminable ? Heureusement, Michael Sheen en a également profité pour dévoiler une très bonne nouvelle. Selon lui, la série aurait le potentiel pour durer encore de nombreuses années à la télévision, "Ce personnage renferme énormément de secrets, d'histoires que vous ne connaissez pas, de mystères à l'intérieur de mystères. Et puis on explore également la famille - chaque membre a une relation différente, et parfois, un squelette dans le placard". Aussi, les nouveaux épisodes mettront effectivement du temps à débarquer sur nos écrans, mais de nombreuses nouvelles saisons pourraient suivre derrière.

Car là où certains fans s'inquiètent de voir l'acteur - très demandé au cinéma notamment, claquer la porte à tout moment afin de ne pas se laisser enfermer dans ce rôle, Michael Sheen a au contraire assuré être prêt à poursuivre l'aventure aussi longtemps qu'il le faudra. Après avoir précisé, "C'est tout [ce potentiel] qui m'intéresse", il a confié qu'il savait pertinemment dans quoi il s'embarquait au moment de signer, "Quand vous recevez un script pour une potentielle série de longue durée, vous ne recevez que le premier épisode. Vous devez donc prendre la décision de signer pour quelque chose que vous pourriez faire pendant des années. Et vous ne jugez pas forcément ça sur la qualité du premier épisode, mais plutôt sur 'Est-ce qu'il y a le potentiel d'explorer de nombreuses choses intéressantes ?'" Et visiblement, la réponse est oui.