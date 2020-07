Prodigal Son : une saison 2 pour la série, premières informations sur la suite

Malgré deux épisodes en moins, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui a empêché la production d'aller à son terme, vous avez dévoré et adoré la saison 1 de Prodigal Son, la série portée par Tom Payne et Michael Sheen ? Bonne nouvelle, elle est déjà assurée de revenir l'an prochain avec une saison 2. La Fox (chaîne qui la diffuse aux USA) a pris son temps avant de décider de son avenir, mais elle a finalement accepté de poursuivre l'aventure pour la saison 2020/2021.

Des épisodes rattrapés

Bien évidemment, il est encore trop tôt pour savoir ce que les créateurs préparent précisément à travers ces nouveaux épisodes, mais Chris Fedak et Sam Sklaver ont déjà confié à TVLine qu'ils étaient prêts à mettre en scène quelques éléments des deux épisodes injustement supprimés en saison 1. "C'était deux épisodes excellents qui nous permettaient d'explorer deux choses que nous voulions absolument aborder depuis le début" a révélé le duo, précisant plus loin, "L'un concernait l'exorcisme, tandis que l'autre était consacré à la technologie. C'était deux genres que l'on comptait aborder".

Mais ce n'est pas tout, en plus de se retrouver au centre d'un final sanglant/choquant, Ainsley Whitly était également censée être un peu mieux exploitée à l'écran. Les créateurs l'ont précisé, ils avaient pour objectif "de la voir agir en tant reportrice d'investigation. Il y avait quelques petites choses très cool que l'on avait envie de faire à ce sujet". Attendez-vous donc à voir la soeur de Malcolm prendre encore plus de place à l'écran.

Les passés de Malcolm et Martin explorés

Néanmoins, on vous rassure, Martin Whitly sera toujours la star des intrigues. Et visiblement, l'exploration de son passé devrait aller encore plus loin l'an prochain. Sam Sklaver l'a révélé, "Martin a officiellement tué 23 personnes, mais il pourrait facilement y avoir plus de victimes". D'après lui, il y aurait tout un "territoire très riche" à mettre en scène, que ce soit en 1998 ou avant, qui pourrait surprendre les fans, "Le passé de Martin est quelque chose qui nous excite beaucoup. A quoi pouvait bien ressembler son enfance ? Comment une personne comme Martin peut-elle devenir ça ?"

De même, en parlant d'enfance, celle de Malcolm pourrait à son tour lever le voile sur quelques mystères, "Il y a certaines parties de son passé que l'on a hâte de dévoiler. Qu'est-ce que ça fait de grandir avec le fait que votre père est au centre d'un procès pour meurtre ? C'était le plus gros procès de New York dans les années 90, c'est quelque chose que l'on veut explorer. Il y a plein de révélations à venir".

Vivement que les tournages reprennent aux USA, on a hâte de découvrir tout ça !