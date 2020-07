Prodigal Son saison 1 : qui est la femme de la malle ? Voici quand on aura la réponse

Depuis le début de Prodigal Son, Malcolm Bright tente de résoudre une affaire mystérieuse : quand il était enfant, avant l'arrestation de son père Martin Whitly (Michael Sheen) aka le Chirurgien, il a retrouvé une femme enfermée vivante dans une malle. Cette intrigue va être résolue et bien plus tôt qu'on ne le pense. En effet, l'intrigue ne sera pas présente sur la durée et ne reviendra pas dans la saison 2, déjà commandée par FOX. C'est même avant la fin de la saison 1 que l'on va découvrir ce qu'il s'est réellement passé.

Eve aura un rôle déterminant pour découvrir la vérité

Dans les épisodes de la saison 1 de Prodigal Son diffusés ce mercredi 8 juillet sur TF1, Eve (Molly Griggs) va proposer son aide à Jessica (Bellamy Young) pour découvrir l'identité de la femme de la malle. Mais la jeune avocate cache un secret qui sera révélé dans l'épisode 17 : la femme de la malle est en fait sa soeur. Une révélation qui ne sera pas sans conséquences pour elle et pour sa relation avec Malcolm (Tom Payne).

Pour découvrir avec certitude ce qui est arrivé à la femme de la malle et qui elle est, il ne faudra plus attendre très longtemps : c'est dans l'épisode 18 (diffusé la semaine prochaine sur TF1) que Malcolm va découvrir toute la vérité et ce sera assez surprenant ! On n'en dira pas plus pour préserver le suspense mais sachez que cette conclusion va aussi permettre l'arrivée dans la série d'un nouveau personnage : Nicholas Endicott, joué par Dermot Mulroney. Et il sera très important dans les derniers épisodes de la saison 1.