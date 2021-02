La Chronique des Bridgerton : Phoebe Dynevor a menti à son audition pour avoir le rôle de Phoebe

Quand les acteurs mentent pour un rôle

Mentir pour décrocher un rôle, est-ce malhonnête ou la preuve d'un talent incroyable si les directeurs/directrices de casting ne s'en rendent pas compte ? Telle est la question. On le sait, il n'est pas rare que les acteurs et actrices exagèrent la réalité afin de convaincre l'équipe d'un film ou d'une série.

Par exemple, durant son audition pour le rôle de Jackie dans That 70's Show, Mila Kunis avait fait croire aux créateurs qu'elle allait avoir 18 ans alors qu'elle approchait en réalité de ses 15 ans, tandis que Robert Pattinson - avant d'être connu, assurait qu'il avait intégré la Royal Academy of Dramatic Art et étudié à l'Université d'Oxford afin d'améliorer son CV et taper dans l'oeil des recruteurs.

Phoebe Dynevor prête à tout pour jouer dans la série

Une sorte de tradition à Hollywood récemment perpétrée par Phoebe Dynevor. Prête à tout pour être castée dans La chronique des Bridgerton - la nouvelle série de Netflix, l'actrice a assuré aux producteurs qu'elle était habituée à monter à cheval, compétence nécessaire pour incarner son personnage de Daphne Bridgerton. Problème ? C'était faux.

Dans une interview accordée à Glamour, Phoebe Dynevor a en effet confessé qu'avant de jouer dans la série, elle évitait au maximum ces animaux, "J'ai toujours dit, et je ne sais pas pourquoi, que je n'aimais pas les chevaux et qu'ils me faisaient peur". Aussi, afin de ne pas se griller devant les recruteurs, elle s'est retrouvée obligée de cacher sa phobie et de s'inventer une vie, "Durant l'audition, ils m'ont demandée, 'Avez-vous déjà fait de l'équitation avant ?' Et forcément j'ai répondu, 'Ouais, je suis incroyable. J'ai déjà chevauché tellement de chevaux différents. Je suis parfaite pour ce rôle !"

Une belle histoire pour l'actrice

Heureusement pour elle et pour les producteurs, tout est bien qui finit bien. Quand Phoebe Dynevor a finalement été choisie pour le rôle et que la vérité a éclaté sur son manque de compétences, elle a dû prendre des leçons d'équitation en compagnie de Regé-Jean Page. Et visiblement, cela reste à ce jour l'un de ses meilleurs souvenirs, "A la fin, j'ai vraiment pris plaisir à grimper à cheval et j'ai envie de remonter dessus le plus vite possible. C'était vraiment cool". Et on a même une vidéo qui nous le prouve (voir dans notre diaporama).

En réalité, elle l'a ensuite confié à Express, son véritable cauchemar sur le tournage n'avait rien à voir avec les chevaux mais était lié à une autre compétence inattendue de son personnage, "Les leçons de danse étaient encore plus terrifiantes que de monter à cheval. J'ai toujours dit que je ne savais pas danser. C'était vraiment effrayant pour moi."