La Chronique des Bridgerton saison 2 : 8 questions auxquelles la suite doit répondre

1. La suite sera-t-elle fidèle au roman ?

L'histoire de Daphné et Simon dans la saison 1 de La Chronique des Bridgerton était assez fidèle au roman de Julia Quinn avec quand même quelques changements (découvrez les plus grosses différences entre le roman et la série). Qu'en sera-t-il pour la saison 2, basée sur le tome 2 intitulé Anthony (The Viscount Who Loved Me en version originale) ? Jonathan Bailey, qui joue l'aîné des Bridgerton, a déjà teasé que quelques surprises pourraient se glisser dans la suite. Les spectateurs pourront-ils réellement découvrir Kate Sheffield, l'une des héroïnes du roman ? Ou bien les scénaristes vont-ils décider de proposer une intrigue inédite, au risque de choquer les lecteurs ?

2. Anthony sera-t-il moins relou ?

On ne va pas se le cacher, Anthony était quand même bien relou dans la saison 1 de la série. Très (trop ?) protecteur avec Daphné (Phoebe Dynevor), il a voulu la pousser à épouser Nigel Berbrooke qui n'était pas vraiment le prétendant idéal, ce qui a énervé plus d'un téléspectateur. Alors qu'il sera désormais le héros, on peut se demander si Anthony réussira à retrouver la sympathie du public. Et surtout s'il sera un héros à la hauteur après la popularité énorme de Simon/Regé-Jean Page.