La Chronique des Bridgerton saison 2 : Daphne absente ? Phoebe Dynevor sème le doute

Votre nouvelle addiction est arrivée sur Netflix et c'était un beau cadeau de Noël : adaptée de la saga de Julia Quinn, la saison 1 de La Chronique des Bridgerton se concentrait sur l'histoire d'amour entre Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page). Vous ne le savez peut-être pas mais chaque roman de la série littéraire est consacrée à un membre de la famille Bridgerton. Le 8e (et dernier) épisode apportait donc une conclusion à l'histoire de Daphne et Simon puisqu'après avoir traversé de nombreuses épreuves, le couple accueillait un fils à la toute fin de la saison 1.

"Je ne vois pas trop ce qui pourrait lui arriver"

PRBK a pu interroger les acteurs au début du mois de décembre dont Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page. Nous leur avons demandé ce qu'ils aimeraient voir pour leurs personnages dans une possible saison 2 des Chroniques de Bridgerton et la réponse de l'actrice est assez surprenante puisqu'elle laisse entendre que l'histoire de Daphne pourrait être terminée. "C'est drôle car en lisant les scripts pour la saison 1, c'était incroyable car j'ai l'impression que le chemin de Daphne est tellement bien écrit et semble être finalisé. J'ai pu tout jouer avec Daphne, on la voit tomber amoureuse, découvrir qui elle est. Je ne vois pas trop ce qui pourrait lui arriver" nous a-t-elle confié. L'actrice a tout même ajouté qu'elle serait ravie de reprendre son rôle pour la suite.

Quant à Regé-Jean Page, il voit bien la série continuer ce qui permettra de s'intéresser à d'autres membres de la famille. "Ce que je préfère avec tous ces personnages, c'est qu'on peut être surpris par leurs évolutions. Ils continuent de grandir et ce monde est énorme. Il y a une grande famille et la famille a des cousins, des frères, des chiens. On peut toujours faire venir des gens et surprendre les gens. Donc je pense une saison 3, une saison 4, une saison 5... 8 saisons et 3 films c'est bien selon moi !" a-t-il plaisanté.