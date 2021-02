Outlander saison 6 : fin des scènes de sexe dans la série à cause du Covid-19 ? Le showrunner répond

A priori, la série Outlander et l'épidémie de Covid-19 ne sont clairement pas compatibles. Là où la fiction de Starz plonge régulièrement ses personnages au centre de scènes de sexe torrides, le virus qui frappe le monde entier oblige actuellement la mise en place de gestes barrières afin d'éviter tout risque de contamination.

Fin des scènes intimes sur Outlander ?

Aussi, une question se pose désormais : faut-il craindre de voir les créateurs se passer de scènes sexy lors de la saison 6, dont le tournage a récemment débuté ? Bonne nouvelle pour les voyeurs, la réponse est non. A l'occasion d'une interview accordée à Elle, Matthew B. Roberts (le showrunner) a déclaré, "Je ne voulais pas que nous changions quoi que ce soit à l'histoire à cause du Covid. On a beaucoup de scènes intimes dans cette série - c'est notre routine".

De fait, afin d'offrir aux fans ce qu'ils désirent et ne pas gâcher le travail de Diana Gabaldon, l'autrice à l'origine de la saga littéraire dont est adaptée la série, l'équipe créative a dû s'adapter, "C'est simple, on teste, on teste, on teste, on teste. On a dû trouver une façon de tester efficacement tout le monde un million de fois avant qu'ils n'entrent sur le tournage pour préserver au mieux cette bulle. C'était vraiment notre priorité principale de s'assurer que tout le monde était en sécurité".

De nouvelles réflexions obligatoires

Puis, Matthew B. Roberts l'a ensuite révélé, la deuxième priorité de son équipe a été de réfléchir à "comment continuer à faire du Outlander" à travers cette nouvelle situation sanitaire. Après tout, "Nous avons toujours des personnages qui sont proches les uns des autres, qui vivent des choses émotionnelles, qui se parlent sans distance... Or, c'est là que le Covid se transmet".

Face à cette problématique, le processus créatif a donc pris plus de temps qu'habituellement, d'où le retard dans sa production : "On a écrit nos scénarios comme on l'aurait fait en temps normal et on les a ensuite fait suivre à la production afin de lancer des réflexions du genre 'Okay, cette scène ne peut pas se passer comme ça. Mais si on fait ça, ça et ça, alors on peut rendre ça possible...'"

Bref, vous pouvez souffler : la saison 6 d'Outlander nous offrira du Outlander classique malgré la réorganisation de quelques scènes.