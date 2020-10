Outlander : les scènes de sexe sont difficiles à assumer pour Caitriona Balfe (Claire)

Le dilemme de scènes de sexe

Si vous trouvez qu'il y a trop de nudité dans Game of Thrones, ne regardez surtout pas Outlander. Et pour cause, la série de Starz dispo chez nous sur Netflix est réputée pour n'avoir aucun complexe à ce niveau-là et où le concept des scènes de sexe est quasiment devenu un personnage à part entière de cette histoire. De quoi permettre aux créateurs d'appuyer la force de certaines séquences (toutes ces scènes ne sont pas forcément réjouissantes), mais également perturber le casting.

Caitriona Balfe l'a en effet confiée dans le podcast Outcasts, il n'est jamais évident pour elle de se plonger au centre de telles scènes. La raison ? Elle fait toujours face à un dilemme difficile à assumer, "C'est vraiment une situation bizarre, car je suis constamment partagée entre deux sentiments. Claire ne peut pas aller à la salle de sport, donc je ne peux pas avoir un corps sportif. Et puis maintenant elle est dans sa cinquantaine, donc je dois tenter d'avoir une approche crédible de ça. Mais dans le même temps, je dois gérer ma propre vie".

Des complexes difficiles à oublier

Pour faire simple, l'interprète de Claire voit régulièrement son égo se heurter à ses envies de crédibilité. Hors de question pour elle d'être ce genre d'actrice parfaitement épilée, bien coiffée et aux dents blanches pour jouer l'héroïne mais dans le même temps, il lui est difficile de laisser ce professionnalisme prendre le pas sur sa vie courante et sa gestion du regard des autres.

"Vous avez forcément vos propres complexes, votre vanité et toutes ces choses, et même si vous tentez de les laisser au pied de la porte, vous savez pertinemment que si vous ne vous vous sentez pas en confiance, cela va impacter votre façon d'être dans une scène" a-t-elle ainsi confié au micro d'Outcasts. "C'est donc toujours contre cette chose que je lutte, entre réussir à mettre de côté mes problèmes tout en réussissant à m'accorder suffisamment de confiance pour jouer ces scènes et ne pas avoir à penser à si j'ai de la cellulite sur mes fesses ou tous ces trucs qui peuvent vous traverser l'esprit."

Oui, là où certains fantasment et idéalisent la vie d'actrice ou d'acteur, Caitriona Balfe rappelle qu'un tel métier n'est pas toujours facile à assumer "On n'est pas des gens sans défauts et c'est parfois difficile de vivre continuellement au niveau des attentes des autres".